Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 04:26

Ряд независимых российских СМИ сообщает, что при загадочных обстоятельствах скончался 29-летний сын влиятельного бизнесмена-олигарха и долларового миллиардера Константина Голощапова, известного как массажист президента России Владимира Путина. Константин Голощапов познакомился с Путиным еще будучи студентом – на соревнованиях по дзюдо в 70-х годах прошлого века. По имеющимся данным, Голощапов делал Путину массаж, когда будущий президент России получил спортивную травму. Отметим, что существует несколько версий судьбоносной встречи Голощапова с Путиным. Согласно одной из них, выступавший в то время за клуб «Турбостроитель» Путин познакомился с Голощаповым на спортивных сборах. Знакомство переросло в крепкую мужскую дружбу. По другой версии, Путин, на тот момент уже работавший в следственном управлении Ленинградского КГБ, на занятиях по физподготовке сильно ударился спиной. За пациента взялся самоучка, автор уникальной методики лечения позвоночника Владимир Сарвадий. Он посоветовал чекисту ежедневно делать массаж спины и порекомендовал санитара Голощапова. В пересказах история об оказанной Путину услуге приобретала разные интерпретации, в итоге СМИ прозвали Голощапова «массажистом Путина».

Голощапов, уроженец Санкт-Петербурга, впоследствии стал одним из самых влиятельных и могущественных людей в ближайшем окружении Путина. Последний назначил рекомендованных Голощаповым кандидатов на высокие посты в городе на Неве. Голощапов никогда не был публичной фигурой, но, согласно многочисленным журналистским расследованиям, у него имеется крупный бизнес. Он также был деловым партнером близких друзей Путина – братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Голощапов является председателем Русского Афонского общества и неофициально считается «хранителем» Православной церкви. В июне этого года правоохранительные органы провели обыск в квартире Голощапова в Москве, но самого бизнесмена в это время не было дома. Выяснилось, что Голощапов пересек российско-белорусскую границу на автомобиле за три дня до обыска, после этого никто его больше не видел. Как сообщают российские СМИ, следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с контрактами петербургских «Ленэнерго» и «Водоканал» 2015-2018 годов, подрядчиком по которым выступал СК «Нострум». В рамках данного дела было проведено 40 обысков. В частности, обыскам подверглись петербургский «Центр государственной экспертизы», а также экс-владелец компании «Европром» Кямиль Магеррамов и экс-руководитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгений Целиков.

Телеграм-канал «Ротонда Медиа» сообщает, что сын Голощапова Дмитрий скончался через три дня после обыска в квартире отца. Его похороны прошли тайно, но известно, что на них присутствовали бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и нынешний губернатор Александр Беглов. Хотя сын «массажиста Путина» скончался в июне, об этом факте пресса узнала только 11 ноября, во время похорон другого близкого друга Путина – бывшего директора ФСКН, генерала Виктора Черкесова. Экс-глава петербургского управления КГБ генерал-полковник Виктор Черкесов, некогда влиятельный член петербургской команды Путина и, по слухам, один из его ближайших соратников, с 2003 по 2008 годы возглавлял Федеральное агентство по контролю за оборотом наркотиков. В 2007 году Черкесов написал для «Коммерсанта» статью под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев», в которой говорилось о междоусобице внутри спецслужб между «либералами» и «чекистами». Черкесов обвинил «чекистов» в реакционном консерватизме, стремлении к восстановлению сталинизма и обретению всевластия. Также Черкесов говорил о «чекистском крюке», на котором «удержалось» постсоветское общество. Считается, что после этой публикации директор Госнаркоконтроля приобрел немало врагов среди действующих сотрудников ФСБ.

Путину не понравилась открытая критика ФСБ со стороны Черкесова, и он заявил, что любой, кто хочет говорить о таких проблемах в СМИ, сам должен быть безупречен. Спустя несколько месяцев Черкесов был назначен руководителем Рособоронпоставки. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, это была «мягкая отставка». В 2011 году Черкесов был избран в Государственную Думу по списку КПРФ и в течение 5 лет был представлен в парламентской оппозиции. Он умер 9 ноября 2022 года в возрасте 72 лет от «продолжительной тяжелой болезни».