Депутат Гудрат Гасангулиев критикуе Кабмин: «В обход Конституции»

Комментируя упомянутое решение, Гасангулиев также заявил, что на сегодняшний день государство остро нуждается в финансовых ресурсах для решения многих социальных проблем, укрепления армии и восстановления Карабах а.

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев высказал свое мнение по поводу решения Кабинета министров об освобождении ввозимых в страну электромобилей от 15-процентной таможенной пошлины. Парламентарий отметил, что данное решение продиктовано благими намерениями и внесет вклад в дело защиты экологии, однако принято оно в обход Конституции Азербайджана.

«Если человек, который приобретает телефон иностранного производства, платит пошлину, то почему этого не должен делать человек, который покупает автомобиль стоимостью в десятки тысяч манатов? Ввозная пошлина на автомобили со сроком эксплуатации более 5 лет, в том числе легковые, должна быть значительно увеличена, чтобы завозить их в страну стало невыгодно.

К 2023 году льготы по налогам и таможенным сборам в суммовом выражении увеличатся на 545,5 миллионов манатов и достигнут к 2023 году 7 миллиардов 823 миллионов манатов. То есть это та сумма, которая фактически будет потеряна бюджетом страны. Это очень большая цифра для государственного бюджета, доходы которого не достигают даже 31 миллиарда манатов. При этом большая часть уступок делается крупным компаниям».

Что касается заботы об экологии, то этот вопрос по мнению депутата, необходимо решать иными методами.

«Бизнесменам должны быть выделены льготные кредиты для приобретения современных автобусов с электродвигателями. К сожалению, шаги в этом направлении не предпринимались и не предпринимаются. Кроме того, учитывая рельеф и климат Баку, необходимо производить велосипеды и самокаты с электродвигателями. Их надо широко пропагандировать в средствах массовой информации. Для использования такого транспорта нужно подготовить наши дороги. Кроме того, в Баку должно быть построено до 100 новых станций метрополитена. Необходимо создать и новые трамвайные линии, соединяющие центр Баку с Национальным олимпийским стадионом, аэропортом и бакинскими поселками. К этой работе следует привлечь иностранных инвесторов. С сожалением вынужден констатировать, что правительство, по всей видимости, пока что не заинтересовано в этом».