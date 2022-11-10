Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

Демократической партии удалось сохранить контроль над Сенатом. Сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто, бывший прокурор и генеральный прокурор Невады, побеждает республиканца Адама Лаксальта, ее преемника на посту генпрокурора, которого поддерживал экс-президент Дональд Трамп, следует из подсчетов NBC, CNN, ABC и других американских СМИ.

В Аризоне, согласно более ранним прогнозам СМИ, сенатор-демократ, бывший астронавт Марк Келли одерживает победу над республиканцем, венчурным капиталистом Блейком Мастерсом, которого также поддержал Трамп.

Таким образом, на данный момент Демократическая партия получает 50 мест в Сенате, Республиканская – 49 мест.

Единственным штатом, где результаты голосования еще не известны, остается Джорджия. Там 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат.

Однако, даже если победу в Джорджии одержит кандидат от республиканцев – при равном распределении голосов в Сенате ничья может быть разрешена вице-президентом США – демократом Камалой Харрис.

"Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет", - прокомментировал предварительные итоги выборов Джо Байден.

Сохранение контроля над Сенатом означает, что демократы по-прежнему смогут утверждать на официальные посты кандидатов, выдвигаемых Байденом, в том числе федеральных судей.

Победа партии Байдена в Сенате особенно примечательна, если учитывать не только его низкий рейтинг одобрения и текущий уровень инфляции в США – самый высокий за последние 40 лет, отмечает BBC.

Не менее примечательным, по мнению британского издания, стало выступление демократов на выборах в Палату представителей. Республиканцы, похоже, все еще набирают там большинство, однако со значительно меньшим отрывом, чем многие предсказывали. Ожидаемое преимущество республиканцев в нижней палате парламента принесет Джо Байдену немало проблем, однако в его пользу сыграют масштабные внутренние разногласия внутри Республиканской партии.