Американские эксперты о «беспрецедентной волне критики» Путина за сдачу Херсона

В сводке говорится, что уход российских военных из Херсона привел к идеологическому расколу между сторонниками войны и российским президентом. Отступление подорвало уверенность националистов в приверженности Путина своим обещаниям и его способности их выполнять. Эксперты ISW приводят в пример публикацию идеолога "русского мира" Александра Дугина, который открыто раскритиковал Путина за сдачу Херсона.

Американский Институт изучения войны в своей очередной сводке пишет о беспрецедентной волне критики в адрес президента РФ Владимира Путина из-за сдачи Херсона.

Националистически настроенные пропагандисты, такие как телеведущий Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и военного командования полной включенности в войну в Украине. Соловьев даже призвал к полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после сдачи Херсона.

По версии ISW, подобная прямая критика Путина в сообществе сторонников войны практически беспрецедентна, а громкие и открытые нападки Дугина на Путина могут свидетельствовать об изменениях настроений в кругу идеологов национализма.

Каналы, связанные с группой наемников "ЧВК Вагнера", также адресовали претензии к Кремлю из-за потери Херсона – это может свидетельствовать о дальнейшем росте влияния силовиков. Некоторые блогеры намекали, что Кремль "продал" Херсон, и отмечали, что российские власти регулярно сдают территории, не спрашивая людей.

"Они также подвергли сомнению легитимность заявленного 87% уровня поддержки российской аннексии Херсонской области", - подытожили аналитики.