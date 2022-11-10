Аферист ездил к зданию СГБ для мнимых «встреч»

Мошенник Фарид Худатзаде, отбывший за свои предыдущие преступления 2-летний тюремный срок, вышел на свободу и вновь взялся за прежние проделки. На этот раз 26-летний мужчина начал обманывать безработных людей, представляясь офицером Службы государственной безопасности. Это продолжалось не долго, мошенник был задержан, и на днях завершился судебный процесс по уголовному делу Худатзаде в Бакинском военном суде.

В чём же состав его преступлений?

Худатзаде, представившись старшим лейтенантом СГБ, взял 6 150 манатов у Парвиза Мамедова, обещая устроить его водителем в данной структуре. В сети мошенника попал и знакомый Мамедова, Роман Ибрагимов. У последнего Худатзаде взял 3 030 манатов.

В своих показаниях обвиняемый сообщил, что впервые встретил Мамедова за рулем такси в феврале этого года, направляясь из Мардакяна в Пираллахи. Своей жертве мошенник представился сотрудником СГБ. Через несколько дней Худатзаде позвонил Мамедову и предложил устроить последнего водителем в данную структуру. Получив от таксиста согласие, аферист направился в дом Мамедова, поговорил с его отцом и получил от мужчины 1 500 манатов за помощь в «трудоустройстве» сына. Позже он несколько раз просил Мамедова подвезти его до здания СГБ, дабы его слова звучали более убедительно.

«А всего в феврале-марте 2022 года я получил от Парвиза 6 150 манатов, будто бы в связи с расходами, необходимыми для трудоустройства. Все полученные деньги я тратил на личные нужды», – признался Худатзаде.

С другим пострадавшим – Романом Ибрагимовым, родственником Мамедова, – подсудимый познакомился в бакинском поселке Зиря. Чтобы всё выглядело правдоподобно, Худатзаде даже вручил своей жертве военную форму. С Ибрагимовым аферист также несколько раз ездил к зданию СГБ для мнимых «встреч».

Через некоторое время Парвиз Мамедов узнал, что Худатзаде ранее был судим за мошенничество, и потребовал вернуть деньги. Получив отказ, он совместно с Романом Ибрагимовым подал письменное заявление в СГБ.

Решением суда Фарида Худатзаде приговорили к 8 годам колонии строгого режима.