Жаля Агазаде, собкор 09:58

В Азербайджане за последние несколько месяцев ряд лекарств подорожал в 4-5 раз. Резкий рост цен в основном наблюдается на препараты, цена которых не регулируется Тарифным советом, в том числе импортируемые из России и Украины. В то же время «исчезли» относительно дешевые, но качественные препараты, а вместо них стали продаваться более дорогие аналоги. Подорожание лекарств обсуждалось и на недавнем заседании Милли Меджлиса. Депутат Вахид Ахмедов заявил, что наблюдается искусственное повышение цен, в связи с чем возникает необходимость серьезного контроля. Ахмедов добавил, что между лекарствами, которые он приобрел в Турции, и лекарствами того же состава, которые продаются в Азербайджане, существует едва ли не восьмикратная разница в цене.

Продавцы в аптеках рассказали haqqin.az, что время от времени возникают логистические трудности, особенно с доставкой лекарств из России. Вместо них предлагаются более дорогие заменители, что вызывает недовольство у населения. «Например, препарат «5-НОК» в последние месяцы не поставлялся, хотя спрос на него большой. Вместо данного препарата привозят аналогичные лекарства по более высокой цене. Значительный спрос и на глазные капли «Бетоптик», но они есть далеко не в каждой аптеке», - рассказал один из продавцов. Напомним, что еще в октябре депутат Руфат Гулиев во время своего выступления в Милли Меджлисе заявил, что препарат «Адреналин» в Азербайджане не найти уже более месяца. По его словам, из-за исчезновения этого препарата в некоторых клиниках осложнилось проведение хирургических операций. Фармацевты рассказали, что глюкозу и физиологический раствор также привозят в ограниченном количестве. «Поскольку эти препараты ввозятся из Украины, возникли определенные сложности. Помимо них, противокашлевые препараты и антибиотики подорожали как минимум на 40-50 процентов», - сообщил один из аптекарей.

Резко подорожал йод, теперь он стоит 1 манат 20 копеек, что в три раза выше недавней стоимости. Продавцы в аптеках жалуются на то, что в депо выдают йод в ограниченных количествах. Но стоило йоду подорожать – и дефицит сразу исчез. Согласно отчету Государственного таможенного комитета, с января по август текущего года в Азербайджан было ввезено фармацевтической продукции на сумму 432 миллиона 151,98 тысяч долларов. Это на 12,3 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года. Депутат Вахид Ахмедов заявил haqqin.az, что серьезное подорожание лекарств беспокоит всех. В ближайшие дни на заседании Милли Меджлиса вновь будет обсуждаться проблема повышения цен в аптеках. «Мы предлагаем ввести строгий контроль в этой сфере. Надо узнать причину стремительного роста стоимости лекарств. Есть препараты, которые подорожали в 6-7 раз. Даже если учесть стоимость перевозки и налоги, такого резкого повышения цен всё равно быть не может», - сказал депутат. По словам Ахмедова, лекарства так же важны, как и продукты питания: «Возможно, предприниматели, которые привозят лекарства, пользуются ситуацией. Я вижу здесь признаки монополии. Поэтому следует осуществлять строгий контроль в отношении ввоза лекарственных средств и не допускать искусственного завышения цен. Мы предлагаем снизить пошлину на лекарства, применить определенные льготы. Я еще не знаю, каким будет решение, но нынешние цены неприемлемы для людей». Ахмедов считает, что основной причиной повышения цен стали, с одной стороны, многомесячный конфликт между Россией и Украиной, с другой стороны – инфляция в Европе.