Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение украинскими силами обороны района сосредоточения россиян в Херсонской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на воскресенье, 13 ноября.

Согласно уточненной информации, украинские военные нанесли высокоточный удар по зданию, где находились до 500 российских военных, возле населенного пункта Днепряны. В результате атаки в Таврийск вывезли два грузовика погибших россиян, утверждают в украинском Генштабе.

Кроме того, в сводке говорится, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Россияне продолжают фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах 12 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 16 авиаударов, более 40 раз совершила обстрел из РСЗО.