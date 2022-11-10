Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:15

После того, как Иран фактически признал поставки дронов в Россию, которая использовала их для ударов по Украине, контакты между Москвой и Тегераном стали гораздо более раскованными. Отпала нужда в излишней конспирации, стороны больше не боятся критики со стороны. Вот и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на минувшей неделе посетил Тегеран, где провел переговоры с официальными лицами Ирана.

Патрушев порадовал своих иранских коллег, с ходу заявив о «ключевой роли западных спецслужб в организации массовых беспорядков в Иране и последующем распространении ими дезинформации о ситуации», - добавив, что в Кремле это оценивают «как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства». Для контр-адмирала Али Шамхани, секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана, по приглашению которого Патрушев и прилетел в Тегеран, слова российского коллеги стали настоящей «усладой сердца». Теперь своим оппонентам внутри Ирана, а их у него более чем достаточно, на минувшей неделе в иранском парламенте даже заговорили о его отставке, он может сказать: «Смотрите, и в Москве мою версию о том, что беспорядки это внешний заговор, вполне поддерживают». А ведь Шамхани – один из главных лоббистов ирано-российского сближения в Тегеране. И это он был и остается центральной фигурой в сделке по продаже иранских дронов Москве, лично ее курируя. Поддержать такого союзника – святое для Кремля дело. А потому вслед за самолетом Патрушева в Тегеран прибыл борт с наличными в евро и долларах – на расширение этой сделки, на увеличение поставок дронов и ракет, для чего ряд оборонных предприятий Ирана нужно срочно расширять и модернизировать.

Визит Патрушева серьезно укрепил аппаратные позиции Шамхани. У него теперь сплошные успехи – и дроны, производство которых курирует Корпус стражей исламской революции, продаются и ракеты на подходе, и деньги в промышленность, контролируемую КСИР, поступают. И ядерная сделка, ярым противником которой выступает контр-адмирал, вновь снята с повестки дня. Куда, словом, ни глянь – кругом Шамхани молодец. Его не снимать – его, при таких раскладах, награждать нужно… Но это для Шамхани и поддерживающих его иранских элит все складывается наилучшим образом. Для Кремля все выглядит, мягко говоря, менее оптимистично. Вообще, поиск союзников во время войны – дело обычное. Достаточно вспомнить, что в 1941 году, когда СССР вступила в войну с Германией, никакой антигитлеровской коалиции, «Большой тройки», и в помине не существовало, она оформилась позднее. Но дело даже не в этом. Заключая военно-политический союз с каким-то государством, ты поневоле берешь на себя все его сложности во взаимоотношениях с окружающим миром. В случае с Ираном это особенно показательно. В регионе у него во врагах все ведущие игроки – от Израиля до аравийских нефтяных монархов, от Азербайджана до Турции, отношения с которой далеко не безоблачны, противоречия между Анкарой и Тегераном продолжают нарастать.