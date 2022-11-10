Патрушев полетел в Тегеран, а за ним борт с наличными в евро и долларах наш комментарий
После того, как Иран фактически признал поставки дронов в Россию, которая использовала их для ударов по Украине, контакты между Москвой и Тегераном стали гораздо более раскованными. Отпала нужда в излишней конспирации, стороны больше не боятся критики со стороны. Вот и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на минувшей неделе посетил Тегеран, где провел переговоры с официальными лицами Ирана.
Патрушев порадовал своих иранских коллег, с ходу заявив о «ключевой роли западных спецслужб в организации массовых беспорядков в Иране и последующем распространении ими дезинформации о ситуации», - добавив, что в Кремле это оценивают «как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства».
Для контр-адмирала Али Шамхани, секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана, по приглашению которого Патрушев и прилетел в Тегеран, слова российского коллеги стали настоящей «усладой сердца». Теперь своим оппонентам внутри Ирана, а их у него более чем достаточно, на минувшей неделе в иранском парламенте даже заговорили о его отставке, он может сказать: «Смотрите, и в Москве мою версию о том, что беспорядки это внешний заговор, вполне поддерживают».
А ведь Шамхани – один из главных лоббистов ирано-российского сближения в Тегеране. И это он был и остается центральной фигурой в сделке по продаже иранских дронов Москве, лично ее курируя. Поддержать такого союзника – святое для Кремля дело. А потому вслед за самолетом Патрушева в Тегеран прибыл борт с наличными в евро и долларах – на расширение этой сделки, на увеличение поставок дронов и ракет, для чего ряд оборонных предприятий Ирана нужно срочно расширять и модернизировать.
Визит Патрушева серьезно укрепил аппаратные позиции Шамхани. У него теперь сплошные успехи – и дроны, производство которых курирует Корпус стражей исламской революции, продаются и ракеты на подходе, и деньги в промышленность, контролируемую КСИР, поступают. И ядерная сделка, ярым противником которой выступает контр-адмирал, вновь снята с повестки дня. Куда, словом, ни глянь – кругом Шамхани молодец. Его не снимать – его, при таких раскладах, награждать нужно…
Но это для Шамхани и поддерживающих его иранских элит все складывается наилучшим образом. Для Кремля все выглядит, мягко говоря, менее оптимистично. Вообще, поиск союзников во время войны – дело обычное. Достаточно вспомнить, что в 1941 году, когда СССР вступила в войну с Германией, никакой антигитлеровской коалиции, «Большой тройки», и в помине не существовало, она оформилась позднее.
Но дело даже не в этом. Заключая военно-политический союз с каким-то государством, ты поневоле берешь на себя все его сложности во взаимоотношениях с окружающим миром. В случае с Ираном это особенно показательно. В регионе у него во врагах все ведущие игроки – от Израиля до аравийских нефтяных монархов, от Азербайджана до Турции, отношения с которой далеко не безоблачны, противоречия между Анкарой и Тегераном продолжают нарастать.
На глобальном уровне у Ирана тоже все крайне сложно, тут даже никаких примеров приводить не надо. И в процессе углубления союза с Россией все будет только ухудшаться. На минувшей неделе в Тегеране заявили, что впервые разработали гиперзвуковую ракету, преодолевающую «все системы ПВО».
Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции генерал Амирали Хаджизаде заявил, что на разработку системы, которая могла бы перехватить эту ракету, уйдут десятилетия. По его словам, ракета, «нацеленная на системы противоракетной обороны противника», является качественным скачком в ракетной отрасли.
Обошлось ли это без передачи Москвой Тегерану соответствующих технологий? Остальной мир будет уверен, что нет. А, следовательно, исходящая от Тегерана опасность возрастает. И с ней будут решительно бороться всеми доступными способами. Попутно – нанося и удары по России. Но в Кремле так далеко уже давно никто не смотрит. Там есть только текущие проблемы, которые решить надо вот прямо сейчас. А что дальше, как говорила героиня известного американского романа, «об этом я подумаю завтра».