Я доволен: Байден о выборах в США и переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в стране, и ждет второго тура в штате Джорджия, и считает, что результаты выборов укрепили его позицию на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы снова получили большинство в Сенате. Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии, - сказал глава Белого дома, выступая перед журналистами в Камбодже. - Мы довольны тем, как обстоят дела".

По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало "отражением квалификации кандидатов".

Что касается предстоящих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, то Байден подчеркнул, что у него и без того есть взаимопонимание с китайским лидером. "Я знаю, что прихожу на переговоры с более сильной позицией, но мне это не нужно. Я знаю Си Цзиньпина, я провел с ним больше времени, чем со многими другими мировыми лидерами, он знает меня. Между нами очень мало недопонимания".

По словам Байдена, США и Китаю "нужно просто выяснить, где проходят красные линии и что является наиболее важным для каждого из нас в предстоящие два года. И для него обстоятельства внутри страны изменились. Я просто констатирую очевидное... У нас всегда были прямолинейные дискуссии. Никогда не бывает какой-либо неверной оценки того, в чем заключается позиция каждого из нас. И я думаю, что это критически важно в наших отношениях", - заявил президент.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 14 ноября на острове Бали на полях саммита Группы двадцати (G20).