Правозащитники заявили о 326 погибших в протестах в Иране

Не менее 326 человек погибли в результате протестов в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные норвежской группы Иранских правозащитных организаций (IHRNGO).

Правозащитники утверждают, что приведенные сведения представляют собой «абсолютный минимум». По их словам, среди 326 погибших 43 ребенка и 25 женщин.

CNN отмечает, что не может самостоятельно проверить эти цифры.