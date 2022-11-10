Прогноз Минфина США: России будет трудно продавать нефть...

России «очень вероятно» придется экспортировать часть нефти по «потолку цен», установленному США и союзниками, если Москва не решится на сокращение поставок. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Bloomberg.

«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это», – считает министр.

Минфин США ожидает, что 5 декабря произойдет «некоторый спад» в поставках, если Москвой не будет принято решение о поставках нефти по цене ниже или на уровне ограничений Запада.