30-летний миллиардер потерял все состояние за 48 часов

30-летний миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, входивший в топ-10 самых молодых миллиардеров списка Forbes, потерял все состояние за 48 часов, сообщили российские СМИ.

Связано это с тем, что вторая по величине криптовалютная биржа FTX инициировала своё банкротство в США. Бэнкман-Фрид, занимавший пост гендиректора, ушёл в отставку.

Рынок криптовалют на этой неделе пережил одно из самых сильных потрясений за свою историю. Сначала основные криптовалюты падали на фоне новости о покупке крупнейшей криптобиржей Binance своего конкурента FTX. А когда в последний момент Binance от сделки отказалась, стоимость биткоина достигла двухлетнего минимума. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид в рекордные сроки потерял свои миллиарды.

Два месяца назад Forbes оценивал состояние Сэма примерно в 17 млрд долларов. 16 из них он потерял за одну ночь.

Также сообщается, что с рухнувшей криптобиржи FTX пропал минимум 1 миллиард долларов клиентов. Компания заявила, что намерена изучить «аномальные транзакции».