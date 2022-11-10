Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения за январь-октябрь 2022 года назначило инвалидность 50,2 тыс. человек.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, 16,7 тыс. из них получили первичную, 33,5 тыс. – повторную инвалидность.

С начала года назначено на 10% больше инвалидностей, чем за соответствующий период 2021 года.