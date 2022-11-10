Киев возобновляет запуск поездов в освобожденный Херсон

В «Укрзализныце» («Украинская железная дорога») идет подготовка к возобновлению пассажирского сообщения с Херсоном, который на этой неделе вернулся под контроль Украины.

"Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон", - написал в телеграм-канале глава компании Александр Камышин.

"Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденные пути и разбитые вагоны починим быстро", - пообещал он.