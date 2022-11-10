Перешедшего на сторону Украины бывшего зэка казнили кувалдой

Предположительно, это Евгений Нужин, который в начале сентября «сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным». После он дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, где говорит об ужасных условиях в российской армии и о том, что хочет перейти на сторону Украины. В октябре он дал аналогичное интервью.

В ролике голова мужчины, который представляется Нужиным, примотана скотчем к импровизированной наковальне. «Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», - говорит он. После этого его бьют кувалдой по голове. В конце на видео появляется надпись «Ликвидирован».

The Insider отмечает, что казнь кувалдой действительно использовалась бойцами ЧВК Вагнера, например, в Сирии.

«Медуза» пишет, что ролик также опубликовал правозащитный проект Gulagu.net, где заявили, что получили видео с казнью Нужина от источника в ЧВК. В свою очередь телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что заключенного вернули в Россию в результате обмена пленными.