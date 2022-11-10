Самолет AZAL не смог долететь до Нахчывана

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) капитан воздушного судна, выполнявшего рейс «Азербайджанских Авиалиний» (J2-2251) Баку – Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно сообщению, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:52 по местному времени. Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения там погодных условий.