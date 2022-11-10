Отдел информации 12:28

Национальная разведывательная служба Турции (MİT) спустя 67 дней обнародовала информацию о спецоперации, проведенной в Баку. Согласно информации, член организации FETÖ Угур Демирок, находившийся в международном розыске по обвинению в создании и управлении вооруженной террористической организацией, был задержан в Баку и доставлен в Турцию сотрудниками турецкой разведки. Напомним, что Угур Демирок «исчез» утром 6 сентября этого года в Баку, в районе станции метро «Халглар Достлугу». Об исчезновении бизнесмена сообщили члены его семьи. Вопрос о судьбе Демирока в Баку поднимался и в парламенте Турции, для выяснения обстоятельств инцидента были сделаны обращения в правоохранительные органы.

В Баку Угур Демирок вместе со своей женой Нурдан занимался бизнесом по продаже медицинских изделий и проживал вместе со своей семьей недалеко от станции метро «Халглар Достлугу». Утром 6 сентября, по пути на работу, бизнесмена задержали неизвестные в масках и, по словам очевидцев, затолкали в автомобиль с черной пленкой на стеклах. Супруга Демирока узнала из местного отделения полиции, что ее муж «уехал в Турцию», но поскольку паспорта в день происшествия при нем не было, сомнений в том, что речь идет о насильственном похищении, не возникало. Позже членам семьи удалось узнать, что Демирок находится в тюрьме в Анкаре, но официальной информации о его задержании не было.