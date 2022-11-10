Турецкая разведка о спецоперации в Баку горячая тема
Национальная разведывательная служба Турции (MİT) спустя 67 дней обнародовала информацию о спецоперации, проведенной в Баку. Согласно информации, член организации FETÖ Угур Демирок, находившийся в международном розыске по обвинению в создании и управлении вооруженной террористической организацией, был задержан в Баку и доставлен в Турцию сотрудниками турецкой разведки.
Напомним, что Угур Демирок «исчез» утром 6 сентября этого года в Баку, в районе станции метро «Халглар Достлугу». Об исчезновении бизнесмена сообщили члены его семьи. Вопрос о судьбе Демирока в Баку поднимался и в парламенте Турции, для выяснения обстоятельств инцидента были сделаны обращения в правоохранительные органы.
В Баку Угур Демирок вместе со своей женой Нурдан занимался бизнесом по продаже медицинских изделий и проживал вместе со своей семьей недалеко от станции метро «Халглар Достлугу». Утром 6 сентября, по пути на работу, бизнесмена задержали неизвестные в масках и, по словам очевидцев, затолкали в автомобиль с черной пленкой на стеклах.
Супруга Демирока узнала из местного отделения полиции, что ее муж «уехал в Турцию», но поскольку паспорта в день происшествия при нем не было, сомнений в том, что речь идет о насильственном похищении, не возникало. Позже членам семьи удалось узнать, что Демирок находится в тюрьме в Анкаре, но официальной информации о его задержании не было.
Теперь же турецкие СМИ сообщают со ссылкой на силовые органы, что Угур Демирок был членом террористической организации FETÖ и бежал за границу после попытки военного переворота в стране 15 июля 2016 года. Также сообщается, что Демирок активно работал в секретной структуре FETÖ в ВС Турции, а также является пользователем программы ByLock, которую члены организации установили для тайной переписки.
«Угур Демирок, находящийся в розыске, был задержан в Баку и доставлен в Турцию в ходе спецоперации, проведенной MİT», - сообщают СМИ.