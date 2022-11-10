На главной площади в Мелитополе (город на юге Запорожской области Украины, с марта 2022 года захвачен российской армией) исчез российский флаг. Об этом сообщает РБК-Украина.

В то же время россияне заявили, что это плановое обслуживание флагштока.

Ранее сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВС Украины освободят от россиян, предположительно будет Мелитополь.