На главной площади в захваченном Мелитополе исчез российский флаг фото
На главной площади в Мелитополе (город на юге Запорожской области Украины, с марта 2022 года захвачен российской армией) исчез российский флаг. Об этом сообщает РБК-Украина.
В то же время россияне заявили, что это плановое обслуживание флагштока.
Ранее сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВС Украины освободят от россиян, предположительно будет Мелитополь.
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