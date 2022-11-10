«Собаке – собачья смерть»: Пригожин о видео казни бывшего зэка

Создатель ЧВК Вагнера, российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал видео убийства бывшего заключенного.

Meduza пишет, что комментарий бизнесмена в ответ на запрос редакции издания «Народные Новости» опубликовала пресс-служба его компании «Конкорд».

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало», - заявил Пригожин.

Накануне телеграм-канал Gray Zone, предположительно связанный с ЧВК Вагнера, опубликовал видео убийства бывшего бойца ЧВК из числа завербованных заключенных Евгения Нужина. В ролике Нужин, сдавшийся в украинский плен в сентябре, сообщает, что его похитили из Киева и «сейчас будут судить». После этого ему разбивают голову кувалдой.