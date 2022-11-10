Премьер Британии собирается «привлечь Путина к ответственности»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступит на саммите G20 в Индонезии с критической речью в отношении российских властей за агрессию против Украины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph в воскресенье, 13 ноября.

«На этом саммите G20 не будет как обычно. Мы критикуем режим Путина, посеявший хаос по всему миру, разрушая жизнь людей и погружая международную экономику в бездну потрясений. Мы привлечем режим Путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению таких форумов, как G20», – подчеркнул он.

Газета также сообщает, что британский премьер-министр использует формат G20, чтобы продолжать создавать «региональные альянсы, основанные на наших ценностях», такие, как организованный совместно с США и Австралией военный союз AUKUS.