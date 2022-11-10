Аналитики МВФ еще месяц назад прогнозировали, что треть мировой экономики, вероятно, сократится в этом или следующем году на фоне сокращения реальных доходов и роста цен. Причин было названо несколько: российское вторжение в Украину, кризис высокой стоимости жизни, вызванный постоянным и растущим инфляционным давлением, а также замедление роста в Китае.

Российское вторжение в Украину, не завершившийся пока кризис, вызванный пандемией коронавируса, с высокой вероятностью могут подкосить мировую экономику уже в ближайшей перспективе. Новый кризис неизбежен. Вопрос в том, насколько глубоким и продолжительным он будет.

Три мотора мировой экономики – США, Европа и Китай – снижают обороты, каждый по своей особой причине, и все вместе в связи с глобальными проблемами, прежде всего, последствиями ковида и российской агрессии. Поскольку на эту троицу приходится две трети мирового производства и потребления, от их благополучия напрямую зависит достаток жителей всех остальных стран планеты, отмечает в своей статье BBC.

«У Еврозоны серьезные проблемы из-за сокращения поставок газа из России. Китай страдает от ковидного карантина и кризиса на рынке недвижимости. А США столкнулись с падением доходов населения и потребления из-за инфляция, тогда как растущие кредитные ставки подавляют инвестиции», - так оценивает ситуацию глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка.

По ее словам, «все это сказывается на бедных и развивающихся странах. Они зарабатывают все меньше, поскольку спрос на их экспортные товары сокращается, а тратят все больше в связи с ростом цен на продовольствие и энергоносители».

Экономические кризисы сложно предсказать сложно. На этот раз экономисты не знают, где именно он начнется, но твердо уверены в том, что в нынешних условиях кризис неотвратим.

Предыдущий крупный глобальный кризис произошел в 2008 году. В борьбе с ним правительства и центробанки понизили кредитные ставки до фактически нулевых, но восстановить уверенный рост, который предшествовал кризису, так до сих пор и не удалось. В итоге доходы населения практически не росли, в отличие от цен, а власти сокращали социальные расходы, чтобы спасти банковскую систему.

Вскоре в политике и бизнесе началась эпоха радикальных перемен: интернет-экономика, Дональд Трамп в США, брексит в Великобритании. С тех пор предупреждения о надвигающемся спаде звучали с завидным постоянством. Сначала в 2018 году, когда Трамп затеял сразу несколько торговых войн. Потом в 2019 году, когда появились первые признаки спада на фондовом рынке.

В начале 2020 года мировую экономику настиг новый кризис, связанный с пандемией ковида. В том году экономика сократилась на 3 процента, но уже в 2021 году смогла вырасти на 6 процентов.

В 2022 году для мировой экономики начались новые испытания – российское вторжение, энергетический кризис, локдаун в Китае, рост инфляции. По прогнозам финансистов, в нынешнем году экономический рост составит порядка 3 процентов (вдвое меньше, чем годом ранее), а перспективы 2023 года они оценивают очень пессимистично.

Признаков надвигающегося кризиса уже слишком много. Это цены на рынке недвижимости, которые начали стремительный рост в Китае и по всему Западу. Ведущие интернет-гиганты начали проводить оптимизацию, массово сокращая сотрудников – Amazon, Meta, Twitter.

Все это грустно, признала глава МВФ. Мир изменился надолго, и не к лучшему. «Мы переживаем фундаментальный сдвиг в глобальной экономике, - сказала Кристалина Георгиева. – Мы жили в мире международного сотрудничества в рамках правового поля, низких ставок и низкой инфляции. И вот мир стал более хрупким. Все больше неопределенности, волатильности, геополитической конфронтации, природных катастроф. В этом мире любая страна рискует сталкиваться с кризисом легче и чаще».