Синоптики прогнозируют дожди

В понедельник, 14 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами туман и изморось, после полудня дождь. К вечеру умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 8-10, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых восточных районах ожидаются дожди. На горных территориях синоптики допустили возможность выпадения снега. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 13-18, в горах ночью около 1-6 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.