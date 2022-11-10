Дочь Трампа вышла замуж за арабского миллионера

В имении Дональда Трампа Мар-а-Ларго во Флориде состоялась церемония бракосочетания 29-летней младшей дочери бывшего президента Тиффани Трамп и 25-летнего Майкла Булоса, представителя семьи ливанских предпринимателей, бизнес которых сосредоточен в Нигерии. Об этом пишет Newsru.co.il.

Тиффани – дочь, рожденная в браке Трампа с актрисой Марлой Мейплс. На свадьбу было приглашено около 500 гостей. И невеста, и ее мать, и лучшая подруга невесты, эта роль была поручена Иванке Трамп, были в платьях ливанского кутюрье Эли Сааба.

Тиффани и Майкл познакомились в 2018 году в лондонском клубе, принадлежащем Линдси Лохан. Местом проживания пара избрала Майами.