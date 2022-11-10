У Зеленского считают, что Россия «созреет для переговоров после освобождения Донецка»

Политически и психологически Россия не готова к переговорам с Украиной и выводу войск, но это произойдет после освобождения Донецка или Луганска, предположил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Д – деморализация. Поддержка войны в России быстро летит ко дну. От олигарха до сапожника формируется мысль: "Время заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела для настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска», - написал Подоляк в Twitter.