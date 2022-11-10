Более 700 тысяч россиян бежали от мобилизации в Грузию

По ее словам, из 700 тысяч россиян в Грузии остались только 100 тыс. остальные 600 тыс. мигрировали в другие страны – Армению, Турцию и страны Европы.

С начала объявленной в России мобилизации в Грузию въехали более 700 тысяч россиян, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Radio France.

«Время от времени происходят словесные перепалки, но, в общем, приехавшие в Грузию и оставшиеся россияне – люди, которые явно не хотят разделять судьбу воюющей путинской России, не хотят быть мобилизованными», - заявила Зурабишвили.

По словам президента Грузии, в стране находятся около 30 тысяч украинцев, покинувших дом из-за войны.

Согласно статистике ФСБ, с июля по сентябрь было зарегистрировано около 9,7 миллиона пересечений государственной границы РФ (имеется в виду количество поездок, а не количество выехавших граждан). Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.