Генштаб Украины: больницы в Беларуси переполнены российскими солдатами

По сведениям украинской разведки, в Брестской области Беларуси, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения российской армии, усилилась нагрузка на социальную сферу, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

В частности, местные больницы переполнены российскими военнослужащими, как ранеными, так и заболевшими из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных лагерях. Медики вынуждены отказывать в обслуживании белорусским гражданам, нуждающимся в лечении.

Кроме того, по сведениям украинского Генштаба, в оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян. По прибытии в город они начали массово скупать еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.