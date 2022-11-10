Глава «вагнеровцев» не успокаивается: требует проверить губернатора Петербурга на госизмену

Российский бизнесмен, владелец группы «Конкорд», создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру и ФСБ РФ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене, говорится в сообщении на странице «Конкорда» в «ВКонтакте».

«Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (государственная измена)», - цитируют российские СМИ сообщение компании.

В сообщении указывается, что детали заявления Пригожина не разглашаются.

В конце октября Пригожин обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Беглова по факту возможного создания организованного преступного сообщества. Детали обращения «Конкорд» тогда тоже не приводил, указав, что копия заявления направлена губернатору Санкт-Петербурга. В июле бизнесмен заявлял, что губернатор Беглов создает помехи для бизнеса. Это произошло после того, как связанные с Пригожиным структуры не получили контракт на обустройство территории «Горская», напоминают российские СМИ.