Украинские военные показали, как заходили в Херсон видео
Украинские военные показали, как заходили в Херсон, недавно вернувшийся под контроль армии Украины. Соответствующее видео бойцы опубликовали на Facebook-странице 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
"Как встречают херсонцы украинских военных. Без комментариев. Только эмоции...", - говорится в описании под видео.
На кадрах видно, как местные жители радостно встречают военных, благодарят за освобождение города, с украинскими флагами выкрикивают "Слава ВСУ", "Спасибо", "Херсон – это Украина".