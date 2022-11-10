В Иране вспыхнул пожар на нефтяном заводе

Крупное возгорание произошло в воскресенье, 13 ноября, на территории нефтяного завода в промышленном городе Мобарак в иранской провинции Исфахан, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные службы безопасности.



По их данным, пожар охватил завод по производству автомобильного масла. В его тушении задействовано 20 бригад пожарных, сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы. О возможных пострадавших информации пока нет.

Всего в Мобараке, где произошло возгорание, насчитывается около 400 промышленных объектов.