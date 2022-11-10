В Баку мужчина пытался убить экс-супругу и сына

В прокуратуру Сураханского района Баку поступила информация о том, что 13 ноября примерно в 11:00 два человека получили ранения в результате выстрелов из огнестрельного оружия.

Согласно сообщению районной прокуратуры, во время следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльдар Дадашев (1955 г.р.) в ходе конфликта выстрелил из охотничьего ружья в свою бывшую супругу Назилю Пиримову (1958 г.р.) и сына, Агали Дадашева (1988 г.р.).

В прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (попытка преднамеренного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана. Э.Дадашев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.