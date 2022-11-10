Рогозин останется на фронте до «необратимой» победы России

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что останется на передовой до того момента, когда победа России станет «необратимой».

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело – я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», - сказал Рогозин российским СМИ.

Рогозин рассказал, что на передовой его команда отвечает за оснащение батальонов.

Ранее Рогозин сообщал, что возглавляет инспекторскую группу военных советников «Царские волки». По его словам, главная задача группы – военно-техническая поддержка подразделений «ДНР» и «ЛНР».