Генсек ООН сказал, какой мир возможен между Украиной и Россией

Вторжение РФ в Украину нарушило территориальную целостность украинского государства. Оно противоречит Уставу ООН, поэтому восстановить мир можно лишь на условиях ценностей Организации Объединенных Наций. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в столице Камбоджи, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщается на сайте ООН.

По его словам, в настоящее время очень важным является создание условий для постепенного возобновления диалога между Украиной и Россией, который приведет к мирному будущему.

"Но не любой мир, а мир, основанный на ценностях Устава ООН и нормах международного права", - подчеркнул Гутерриш, добавив, что война в Украине, глобальный энергетический и продовольственный кризис и чрезвычайная климатическая ситуация также были на повестке дня саммита АСЕАН.