Юлия Медведева, специально для haqqin.az 16:07

Оставление Херсона стало той трещиной, которая расколола невеликий мозг Z-патриотов. Пока рядовые сторонники агрессии скрежещут зубами от кадров встречи рядовыми херсонцами украинской армии, а то и вовсе говорят крамольные вещи вроде «а нечего было лезть в чужую страну», российские пропагандисты разделились на три примерно равные части.

Одни пытаются объяснить «духоподъёмные кадры с поднятием флагов и местного населения» тем, что люди «в ужасе встречают своих палачей», и страхом «фильтрационных «мероприятий», которые непременно, в отличие от России, проведёт Украина. Другие, раздраженные теми же самыми «духоподъемными кадрами», открыто призывают: «Может, пора действовать в отношении украинских городов жестче», учитывая, что «народ на Украине может нам и братский, но львиная его доля настроена против России и русских с максимальной ненавистью и враждой». И действительно – то они чуть ли не за 99 процентов давали на сентябрьском «референдуме о воссоединении с Россией», то с флагами и слезами на глазах встречают ВСУ. Третью группу пробило основательнее. Признавая, что большая часть херсонцев город не покинула, не соблазнившись даже санаториями Анапы, она сокрушается, что всюду фейки, и вопрошает: «Сколько уже можно рисовать ложь?» Не понимая, что тотальная ложь и есть основная скрепа путинской России, а все остальное – имитация.

Верхи, как всегда, хранят глубокомысленное молчание. Молчит Путин. Гонит пургу Песков, заявляя, что это решение Министерства обороны, туда за комментариями и нужно обращаться, а Верховный главнокомандующий тут ни при чем. Что-то невнятно лепечут о «мужестве Суровикина, принявшего непростое решение», сравнивая его то ли с Наполеоном, то ли с Кутузовым. А Наша-Раша-Тудэй-Симоньян вообще сокрушается не оставлением Херсона, а тем, что «в британских продовольственных банках впервые за все десятилетия их существования стали заканчиваться продукты». Других проблем для нее не существует, болит ее сердце за европейцев, которые нынешней зимой, по прогнозам ее друзей из Кремля, то ли замерзнут, то ли от голода умрут. Но страдания российских пропагандистов и Z-патриотов – их личное дело. Пусть их проблемами занимаются люди в белых халатах. Гораздо интереснее в этой истории другое – дальнейшая судьба Каховской ГЭС. Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies, полученным CNN, повреждения получила дамба через реку Днепр в Новой Каховке Херсонской области. Вода вытекает уже из трех шлюзовых ворот на плотине. Взрывы произошли уже после отступления российских войск.