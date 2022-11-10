Если Россия взорвет Каховскую ГЭС… новая угроза
Оставление Херсона стало той трещиной, которая расколола невеликий мозг Z-патриотов. Пока рядовые сторонники агрессии скрежещут зубами от кадров встречи рядовыми херсонцами украинской армии, а то и вовсе говорят крамольные вещи вроде «а нечего было лезть в чужую страну», российские пропагандисты разделились на три примерно равные части.
Одни пытаются объяснить «духоподъёмные кадры с поднятием флагов и местного населения» тем, что люди «в ужасе встречают своих палачей», и страхом «фильтрационных «мероприятий», которые непременно, в отличие от России, проведёт Украина.
Другие, раздраженные теми же самыми «духоподъемными кадрами», открыто призывают: «Может, пора действовать в отношении украинских городов жестче», учитывая, что «народ на Украине может нам и братский, но львиная его доля настроена против России и русских с максимальной ненавистью и враждой». И действительно – то они чуть ли не за 99 процентов давали на сентябрьском «референдуме о воссоединении с Россией», то с флагами и слезами на глазах встречают ВСУ.
Третью группу пробило основательнее. Признавая, что большая часть херсонцев город не покинула, не соблазнившись даже санаториями Анапы, она сокрушается, что всюду фейки, и вопрошает: «Сколько уже можно рисовать ложь?» Не понимая, что тотальная ложь и есть основная скрепа путинской России, а все остальное – имитация.
Верхи, как всегда, хранят глубокомысленное молчание. Молчит Путин. Гонит пургу Песков, заявляя, что это решение Министерства обороны, туда за комментариями и нужно обращаться, а Верховный главнокомандующий тут ни при чем. Что-то невнятно лепечут о «мужестве Суровикина, принявшего непростое решение», сравнивая его то ли с Наполеоном, то ли с Кутузовым.
А Наша-Раша-Тудэй-Симоньян вообще сокрушается не оставлением Херсона, а тем, что «в британских продовольственных банках впервые за все десятилетия их существования стали заканчиваться продукты». Других проблем для нее не существует, болит ее сердце за европейцев, которые нынешней зимой, по прогнозам ее друзей из Кремля, то ли замерзнут, то ли от голода умрут.
Но страдания российских пропагандистов и Z-патриотов – их личное дело. Пусть их проблемами занимаются люди в белых халатах. Гораздо интереснее в этой истории другое – дальнейшая судьба Каховской ГЭС. Согласно спутниковым снимкам Maxar Technologies, полученным CNN, повреждения получила дамба через реку Днепр в Новой Каховке Херсонской области. Вода вытекает уже из трех шлюзовых ворот на плотине. Взрывы произошли уже после отступления российских войск.
А несколько раньше были получены копии так называемых «кремлевских темников», то есть рекомендаций российским СМИ из администрации Путина о том, как нужно освещать то или иное событие. Там, в частности, говорится, что одной причиной возможного отступления из Херсона в Кремле предлагают называть подготовку Украиной «теракта на Каховской ГЭС» при участии НАТО. В методичке указано, что «подрыв дамбы станет ловушкой» для российских военных, которые «окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет». Также «будут затоплены населенные пункты с мирными жителями».
Учитывая неофициальную доктрину Кремля о том, что «Украина или станет российской, или станет безлюдной», нельзя исключать того, что российские войска морально подготовились к подрыву дамбы в Новой Каховке. Что, кстати, косвенно подтверждает осторожность ВСУ в вопросе вхождения в Херсон. Водохранилище при Каховской ГЭС вмещает в себя около 18 километров воды – при подрыве первая волна пойдет такая, что мало не покажется.
Сейчас идет процесс разминирования Каховской ГЭС и дамбы в Новой Каховке. Но разминировать мало, нужно еще и устранить уже нанесенные повреждения. Киев не спешит об этом говорить, чтобы не обозначать для России новую цель для ракетных ударов. Но когда он это сделает и представит соответствующие доказательства – у россиян появится еще один повод задать вопрос «А зачем все это было нужно?» И появится еще один ответ на вопрос, а почему оккупированные территории не восторгаются Россией, а наоборот, искренне радуются освобождению их украинскими войсками.