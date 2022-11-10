В Запорожской области ждут наступления украинцев на Мелитополь

Назначенные россиянами «власти» Запорожской области ожидают через две недели наступления украинских войск на Мелитополь.

«Переброска подразделений Вооруженных сил Украины численностью до 40 тыс. человек с херсонского направления на линию боевого соприкосновения в Запорожской области займет до двух недель, после чего может последовать переход украинских сил к активным действиям», - заявил российским СМИ представитель «администрации» Владимир Рогов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Мелитополе с главного флагштока города исчез российский флаг.