МВД о скандальном видео о наркоманах
МВД Азербайджана прокомментировало распространившиеся в соцсетях видео, где наркозависимые принимают наркотики во дворе Клинического медицинского центра в Баку.
Как сообщили в министерстве, в этом плане принимаются необходимые меры.
«Нам известно о распространившихся в соцсетях видеокадрах об употреблении наркотиков во дворе Клинического медицинского центра в Насиминском районе», - отметили в ведомстве.
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