МВД о скандальном видео о наркоманах

МВД Азербайджана прокомментировало распространившиеся в соцсетях видео, где наркозависимые принимают наркотики во дворе Клинического медицинского центра в Баку.

Как сообщили в министерстве, в этом плане принимаются необходимые меры.

«Нам известно о распространившихся в соцсетях видеокадрах об употреблении наркотиков во дворе Клинического медицинского центра в Насиминском районе», - отметили в ведомстве.