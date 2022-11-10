В Минтруда встретились с турецкими военными

Как сообщалось ранее, главы турецких неправительственных организаций военной направленности: председатель Турецкого союза офицеров запаса генерал-полковник Эрдоган Каракуш, председатель Турецкого союза прапорщиков запаса Хамза Дюрген, председатель Турецкого союза ветеранов войны Баязит Юмук и другие находятся с визитом в Азербайджане. Турецкая делегация провела встречи в Минобороны Азербайджана. Гости из Турции посетили и Министерство труда и социальной защиты населения.

В пресс-службе министерства сообщили, что министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время встречи с турецкой делегацией отметил дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, которые успешно развиваются во всех сферах совместными усилиями глав государств двух стран.

Министр подчеркнул, что политическая и моральная поддержка Турцией Азербайджана в дни войны была высоко оценена. Он отметил, что с подписанием Шушинской декларации 15 июня 2021 года отношения между Азербайджаном и Турцией поднялись до уровня союзничества.

Также отмечено, что отношения с Турцией в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также сотрудничество с соответствующими турецкими учреждениями постоянно расширяются.