В Минтруда встретились с турецкими военными
Как сообщалось ранее, главы турецких неправительственных организаций военной направленности: председатель Турецкого союза офицеров запаса генерал-полковник Эрдоган Каракуш, председатель Турецкого союза прапорщиков запаса Хамза Дюрген, председатель Турецкого союза ветеранов войны Баязит Юмук и другие находятся с визитом в Азербайджане. Турецкая делегация провела встречи в Минобороны Азербайджана. Гости из Турции посетили и Министерство труда и социальной защиты населения.
В пресс-службе министерства сообщили, что министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время встречи с турецкой делегацией отметил дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, которые успешно развиваются во всех сферах совместными усилиями глав государств двух стран.
Министр подчеркнул, что политическая и моральная поддержка Турцией Азербайджана в дни войны была высоко оценена. Он отметил, что с подписанием Шушинской декларации 15 июня 2021 года отношения между Азербайджаном и Турцией поднялись до уровня союзничества.
Также отмечено, что отношения с Турцией в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также сотрудничество с соответствующими турецкими учреждениями постоянно расширяются.
Гостей проинформировали о строительных работах, проводимых в освобожденных районах, мерах социальной поддержки семей шехидов и участников войны в послевоенный период. В рамках этих мероприятий оказано 249 тысяч услуг социальной поддержки 119 тысячам человек, в том числе семьям шехидов и участников войны.
На встрече состоялся обмен мнениями о социальной защите семей шехидов и участников войны, развитии сотрудничества между ветеранскими организациями двух стран, работе, проводимой ветеранскими организациями по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.