Взрыв на главной туристической улице в Стамбуле: есть погибшие видео; обновляется
Силы безопасности эвакуируют людей с улиц, прилегающих к улице Истикляль в Стамбуле, где произошел взрыв, заявил источник в правоохранительных органах. Есть погибшие, их число уточняется, сообщили власти Стамбула.
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Турецкие СМИ сообщают о четырех погибших при взрыве в Стамбуле. Десятки машин скорой помощи направлены к центру города.
Улица Истикляль расположена в районе Бейоглу. Она полностью пешеходная и считается одной из самых главных туристических улиц в Стамбуле. На этой улице также расположено российское консульство.
Полиция перекрыла проход на улицу Истикляль.
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Взрыв произошел на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле, на данный момент известно о 11 пострадавших, сообщили турецкие СМИ.
Причина взрыва на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле в настоящее время не известна.