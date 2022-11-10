17:43

Силы безопасности эвакуируют людей с улиц, прилегающих к улице Истикляль в Стамбуле, где произошел взрыв, заявил источник в правоохранительных органах. Есть погибшие, их число уточняется, сообщили власти Стамбула.

* * * Турецкие СМИ сообщают о четырех погибших при взрыве в Стамбуле. Десятки машин скорой помощи направлены к центру города. Улица Истикляль расположена в районе Бейоглу. Она полностью пешеходная и считается одной из самых главных туристических улиц в Стамбуле. На этой улице также расположено российское консульство. Полиция перекрыла проход на улицу Истикляль.