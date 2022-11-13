Записал: Джейхун Наджафов, собкор 01:12

Вот уже третий месяц Иран сотрясают акции протестов, начавшиеся с убийства полицией нравов 22-летней Махсы Амини за «неправильный хиджаб». В эти дни демонстрации под лозунгами «Смерть диктатору», «Женщина, Жизнь, Свобода», «Клянусь кровью моих товарищей, мы будем стоять до конца» прошли в Тегеране, Исфахане, Ширазе, Зенджане, Санандадже, Сардаште, Араке, Алигудерзе, Боджонорде, каспийском портовом городе Анзали, Кирмане, Ноушехре, Карадже, Астаре, Захедане, в священном для шиитов Куме и других городах.

В городе Решт отряды ополчения «Басидж» и сотрудники спецслужбы «Сепах» применили дубинки и слезоточивый газ против группы сбросивших чадру певших и танцевавших женщин. Как сообщил агентству IRNA начальник полиции Решта Махмуд Хафизи, 20-летняя девушка получила ранение в голову и была помещена в отделение реанимации местной больницы. Танцы на улицах без хиджаба стали одной из форм выражения несогласия с репрессивными законами Исламской Республики. Сидячие забастовки проходят в университетах Тегерана, Мешхеда, Шираза, Сенендеджа и др. Протестующие в Бендер-Аббасе, Мараге, Рамсаре, Фуладшехре и Алванде, применив "коктейли Молотова", сожгли все баннеры с портретами Хомейни, Хаменеи и Касема Сулеймани. К расширяющемуся общенациональному забастовочному движению присоединились и рабочие Кирманского сталелитейного завода, что на юго-востоке ИРИ. В Тегеране сотрудницы столичного метрополитена вышли на работу без хиджаба. Траурные церемонии, посвященные дням памяти убитых демонстрантов, таких как азербайджанская поэтесса Хадис Наджафи, студент Мухаммад Гасан Туркман из Шахиншахра, Джавад Хейдари из Казвина, превратились в массовые акции протеста и сопровождались столкновениями с полицией.

Во всех иранских городах молодежь демонстративно сжигает религиозное одеяние мулл, на улицах с голов мулл срывают чалмы. Ненависть общества к священнослужителям настолько велика, что многие муллы предпочитают вообще не появляться на улицах. Сейчас в Иране любая причастность к власти оценивается как постыдная и порочная связь. В восточноазербайджанском городе Кудс возмущенные жестокостью силовиков люди избили главу мечети, представителя Хаменеи Ходжат-уль-ислама Амирхана. Постепенно меняются настроения и в среде священнослужителей. Так, с сенсационным призывом выступил имам мечети города Захедан Молави Абдулхамид, который призвал власти провести под контролем международных наблюдателей референдум по изменению конституции страны. «Проведите референдум и посмотрите, каких изменений хотят люди, прислушайтесь к этим пожеланиям. Нынешняя политика зашла в тупик», – сказал он. Одновременно усиливается противодействие граждан силовикам. На центральной площади Кума демонстранты облили красной краской огромные баннеры с изображением Хомейни и Хаменеи, изобразив их стоящими по колено в крови. Демонстранты дали отпор отрядам «Басидж», попытавшимся пресечь акцию. То же самое произошло и в приграничных с Азербайджаном городах Астара и Решт, где демонстранты буквально прогнали полицию с площадей. Отрядам полиции и ополчению «Басидж» стало сложно перемещаться из одного города в другой. В Белуджистане протестующие перекрыли все дороги, в Карадже перевернули и подожгли автобусы сил безопасности. В большинстве городов полиция и «Басидж» передвигаются в автомобилях скорой помощи и машинах для перевозки продуктов. В городах Хаш, Санандадж, Захедан подожжены штаб-квартиры местного отделения «Басидж» и «Сепах». С особой жестокостью силы безопасности действовали в азербайджанских провинциях: иранские власти буквально одержимы паническим страхом перед проявлением любого недовольства со стороны азербайджанского населения.

Вооруженные ножами боевики «Сепах» в гражданской одежде напали на митинговавших студентов университета Шахри-Кудс. Силы безопасности пролетели на вертолете над траурным шествием, посвященным застреленной полицией Хадис Наджафи, забросали скорбящих гранатами со слезоточивым газом. Депутат иранского парламента от провинции Западный Азербайджан распространил сообщение о побоище, которое устроили «Сепах» и «Басидж» в городе Союгбулаг, где из огнестрельного оружия были убиты шесть демонстрантов. По данным правозащитников, с начала волны гражданского неповиновения уже убиты 326 участников протестов, среди них 50 детей. Арестованы и подвергнуты пыткам почти 15 тысяч человек, место заключения 1 891 демонстранта полиция держит в тайне. Известный иранский политолог Реза Талеби в интервью haqqin.az отметил, что проходящие в Иране протесты являются началом антитоталитарной иранской революции. Требования протестного движения состоят в предоставлении демократических свобод: соблюдение прав человека, введение гендерного равноправия, освобождение от засилья мулл во всех сферах жизни, обеспечение прав национальных меньшинств и так далее. Не обязательно, чтобы революция победила за короткое время. Нынешнее протестное движение началось с требования отменить ношение хиджаба, но вскоре трансформировалось в полномасштабный революционный бунт против теократической тоталитарной системы.