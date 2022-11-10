Бен Уоллес: Украина набирает обороты, но Россия не будет сдаваться

Украина набирает обороты в войне с Россией, но Москва далека от того, чтобы сдаваться, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Российская армия понесла огромные человеческие жертвы в результате своего незаконного вторжения и добилась лишь международного изоляционизма и унижения. Украина будет давить. Но никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу, исходящую от Российской Федерации", - цитируют украинские СМИ британского министра.