Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Байдена, военные операции России в Украине "будут оставаться в тупике до следующего года", поскольку недавние успехи ВСУ разрушили надежды Москвы захватить больше территории в областях, которые... Путин пытался изобразить "исторической частью РФ".

Холода могут привести к замедлению военных наступательных действий в Украине с обеих сторон. И это может занять до полугода, пишет The New York Times.

"Зимняя пауза могла бы продолжаться до полугода. В конце ноября дождь и мягкая почва замедлят движение обеих армий. Затем, когда температура упадет, и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче двигаться. Но вероятность сильных снегопадов и еще более холодной погоды может усложнить для плохо оснащенной русской армии начало любого нового наступления", - пишет NYT.

Также в публикации отмечается, что "из-за вызванной погодой паузы в основных военных движениях война войдет в новую фазу".

"Россия, вероятно, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы терроризировать украинцев. По мнению аналитиков, Украина может активизировать тайную кампанию, чтобы показать, что она может нанести ответный удар даже по территории России", - считают эксперты.

Представители администрации Байдена говорят, что крайне необходимо использовать зимнее замедление для возобновления поставок оборонительного и наступательного оружия Украине.