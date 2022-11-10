«Карабах» потерял первые очки в чемпионате Азербайджана
Сегодня состоялся центральный матч 14-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Масазыре на «Банк Республика Арене» занимающий 2-е место «Сабах» принимал лидера и чемпиона - «Карабах». Встреча завершилась вничью 0:0.
Таким образом, 5-очковый отрыв «Карабаха» от «Сабаха» сохранился. При этом команда Гурбана Гурбанова впервые в текущем чемпионате потеряла очки.
В первом матче сегодняшнего дня в Гяндже «Кяпяз» и «Туран-Товуз» также голов не забили.
В трех других играх 14-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Шамахы» - «Сумгаит» - 4:2, «Зиря» - «Сабаил» - 1:0, «Нефтчи» - «Габала» - 2:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 40 очков (14 матчей)
2. «Сабах» - 35 (14)
3. «Нефтчи» - 29 (14)
4. «Зиря» - 22 (14)
5. «Габала» - 20 (14)
6. «Туран-Товуз» - 16 (14)
7. «Сабаил» - 10 (14)
8. «Шамахы» - 10 (14)
9. «Кяпяз» - 9 (14)
10. «Сумгаит» - 5 (14).