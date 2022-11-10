«Карабах» потерял первые очки в чемпионате Азербайджана

Отдел спорта

Сегодня состоялся центральный матч 14-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В Масазыре на «Банк Республика Арене» занимающий 2-е место «Сабах» принимал лидера и чемпиона - «Карабах». Встреча завершилась вничью 0:0.

Таким образом, 5-очковый отрыв «Карабаха» от «Сабаха» сохранился. При этом команда Гурбана Гурбанова впервые в текущем чемпионате потеряла очки.

В первом матче сегодняшнего дня в Гяндже «Кяпяз» и «Туран-Товуз» также голов не забили.

В трех других играх 14-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Шамахы» - «Сумгаит» - 4:2, «Зиря» - «Сабаил» - 1:0, «Нефтчи» - «Габала» - 2:0.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 40 очков (14 матчей)

2. «Сабах» - 35 (14)

3. «Нефтчи» - 29 (14)

4. «Зиря» - 22 (14)

5. «Габала» - 20 (14)

6. «Туран-Товуз» - 16 (14)

7. «Сабаил» - 10 (14)

8. «Шамахы» - 10 (14)

9. «Кяпяз» - 9 (14)

10. «Сумгаит» - 5 (14).