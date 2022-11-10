Советник Байдена: Освобождение Херсона – выдающаяся победа, но это не конец

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан воздал почести военным Украины за освобождение от оккупации Херсона и правого берега Днепра, передает BBC.

"Выглядит так, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, в результате которой единственный областной центр, захваченный Россией в ходе этой войны, снова оказался под украинским флагом. И это довольно примечательное событие", - сказал Салливан журналистам на борту президентского самолета по пути на саммит АСЕАН в Пномпень.

"И у этого есть и более широкие стратегические последствия, - продолжил Салливан. – То, что россиян удалось вытеснить за реку, означает, что долгосрочная угроза Одессе и черноморскому побережью теперь стала меньше, чем была до сих пор".

По словам американского чиновника, освобождение Херсона – определенно не конец пути, но это крупный исторический момент. "Это удалось благодаря невероятной стойкости и умениям украинцев, подкрепленными неустанной и совместной поддержкой Соединенных Штатов и наших союзников", - добавил Салливан.