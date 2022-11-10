Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в центре Стамбула, в результате которого есть несколько погибших, десятки ранены.

«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва, совершенного в центре Стамбула. В связи с трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым. Аллах рехмет элясин!», - говорится в письме.