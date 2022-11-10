Соболезнует Турции и Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в Стамбуле.
«Глубоко опечалены известием о взрыве на проспекте Истиглал в Стамбуле. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате этого террора нашей братской Турции, желаем исцеления пострадавшим. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией!», - написал Байрамов в твиттере.
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