Мехрибан Алиева соболезнует Эмине Эрдоган

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила первой леди Турции Эмине Эрдоган письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в Стамбуле.

«Глубоко опечалены известием о гибели людей и раненых в результате взрыва в Стамбуле. Разделяю Вашу боль в связи с этой трагедией. Выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым. Аллах рехмет элясин!», - говорится в письме.