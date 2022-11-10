США предложили Украине подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Салливан также порекомендовал команде президента Украины разработать конструктивные требования к переговорам, в том числе пересмотреть цель о возвращении Крыма в состав Украины.

Во время последней встречи между советником Белого дома Джейком Салливаном и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Киеве 4 ноября, американский политик призвал украинскую сторону задуматься о «реалистичных» требованиях и приоритетах на переговорах с Россией.

«Вашингтон дал понять Украине, что Киев как минимум должен быть открыт для переговорного процесса»,— говорится в материале WSJ. В нем также цитируется заявление Салливана о том, что задачей США в рамках российско-украинской войны является качественное военное обеспечение ВСУ: «Чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров».

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что США не оказывают давления на Украину в вопросе переговоров, а призывы к пересмотру определенных политических позиций Киева носят сугубо рекомендательный характер.

В начале ноября The Washington Post сообщила, что Белый дом попросил власти Украины публично продемонстрировать, что Киев готов к переговорам с Москвой. 7 ноября Зеленский назвал несколько условий для переговоров с Россией, в том числе восстановление территориальной целостности страны. При этом, отмечало Politico, он не упомянул свое прежнее требование, что переговоры невозможны с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. В октябре президент Украины подписал соответствующий указ, где констатировал невозможность таких переговоров.