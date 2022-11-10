Байрамов позвонил Чавушоглу

13 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в воскресенье в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов выразил глубокое сожаление в связи со взрывом в Стамбуле, выразил соболезнования в связи с погибшими, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает Турцию, разделяет ее горе и радость. Мевлют Чавушоглу поблагодарил за соболезнования и высоко оценил поддержку Азербайджана Турции.