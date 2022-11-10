Взрывы прогремели вечером в воскресенье, 13 ноября, возле города Хомс в Сирии. Сирийские СМИ возложили ответственность за них на Израиль и сообщили, что удар был нанесен по объектам, связанным с иранскими группировками.

Как передало официальное сирийское информагентство SANA, в районе Хомса "против вражеских целей" была задействована система противовоздушной обороны, которая сбила несколько ракет. Местный телеканал добавил, что "Израиль нанес удар по объектам Хезболлы".

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) подтвердил, что "Израиль нанес удар по военному аэропорту и объектам Ирана и Хезболлы в районе Хомса". Центр добавил, что боевые самолеты Израиля выпустили 4 ракеты.

Официальные сирийские источники пока никак не комментируют произошедшее.