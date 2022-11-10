США скоро объявят о новом пакете помощи Украине
США намерены в ближайшие недели объявить об очередном пакете военной помощи Украине, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает BBC.
"Мы по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель - спустя аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы придерживались в течение последних недель и месяцев", - сказал Салливан журналистам на борту президентского самолета.