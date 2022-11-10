Зеленский выразил соболезнования Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу после взрыва в центре Стамбула, в результате которого шесть человек погибли и десятки пострадали.

"С глубокой печалью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", – написал президент Зеленский в своем Twitter.